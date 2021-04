Home

6 Aprile 2021

Frontale Tir auto a Stagno, 62enne in ospedale

Livorno 6 aprile 2021

Poco prima delle ore 12 sull’Aurelia a Stagno in provincia di Collesalvetti, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmete un Tir ed una automobile

Sul posto due ambulanze, una dell’SVS di Livorno che ha trasportato il conducente dell’auto (un uomo di 62 anni) in ospedale in codice giallo

L’ambulanza della croce Rossa si è presa cura dell’autista del mezzo pesante che ha riportato conseguenze meno gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area

