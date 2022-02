FS chiude i parcheggi alla stazione, Fit Cisl: “decisione che priva i lavoratori dei trasporti di parcheggiare in un luogo sicuro”

Home

28 Febbraio 2022

Livorno 28 febbraio 2022

La FIT CISL di Livorno pone all’attenzione generale le problematiche evidenziate dalla decisione di Ferrovie dello Stato di chiudere, senza alcun preavviso, i parcheggi della Stazione Centrale di Livorno

FS ha chiuso prima quelli sul lato Nord e poi, dal primo marzo chiuderà quello lato Sud.

Una decisione che priva i lavoratori dei trasporti di parcheggiare in un luogo sicuro le proprie autovetture, a maggior ragione considerando che spesso svolgono orari non serviti dai mezzi pubblici.

E poco vale la possibilità di usufruire dei posti auto in Via Masi o nell’area del centro commerciale “Fonti del Corallo”. Tali aree, sono mal frequentate, soprattutto nelle ore notturne, tanto che già in passato si sono spesso verificati atti di vandalismo nei confronti delle auto in sosta.

La FIT CISL di Livorno auspica che le Ferrovie dello Stato tornino sulla loro decisione, concedendo ai lavoratori di poter usufruire dei parcheggi nell’area della Stazione; possibilità, peraltro, concessa ad alcune categorie di lavoratori, creando così una evidente discriminazione tra le varie tipologie di lavoratori stessi.

