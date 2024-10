Home

2 Ottobre 2024

Livorno 2 ottobre 2024 – FSRU Toscana: al via la procedura per le attività di cool-down e gas-up

OLT Offshore LNG Toscana ha pubblicato sul proprio sito la procedura per la ricezione di quantitativi di gas naturale liquefatto funzionali alle attività di cool-down e gas-up del terminale FSRU Toscana, necessarie per il raffreddamento delle cisterne di stoccaggio del GNL e di tutte le parti criogeniche dell’impianto e per mettere “in gas” il Terminale.

OLT intende dare corso alla procedura concorsuale al fine di individuare un soggetto disponibile a scaricare 30.000 mcliq di GNL (equivalente a circa 200.000 MWh).

Le attività di cool-down e gas-up si svolgeranno dopo il rientro del terminale FSRU Toscana a Livorno e sono propedeutiche al ripristino del Servizio di Rigassificazione.

Il Terminale, che ha completato le attività di manutenzione straordinaria in cantiere a Marsiglia, in data 02 ottobre; tornerà nel suo sito al largo della costa toscana e sarà riconnesso alla Rete Nazionale dei Gasdotti.

Si prevede che:

il ripristino del servizio di rigassificazione avvenga in data compatibile con la programmazione del primo slot commerciale di discarica attualmente prevista per il 24 novembre 2024.

Gli interessati alla procedura concorsuale possono inviare la propria offerta economica e la relativa documentazione di supporto il 10 ottobre 2024 dalle ore 09. 00 alle 12:00 alla casella mail asta.gas@oltoffshore.it.

OLT Offshore LNG Toscana, società controllata da Snam e Igneo Infrastructure Partners; detiene la proprietà e la gestione commerciale del terminale galleggiante di rigassificazione FSRU Toscana, ormeggiato a circa 22 chilometri al largo delle coste tra Livorno e Pisa.

L’impianto è connesso alla rete nazionale attraverso un gasdotto di 36,5 km realizzato e gestito da Snam, di cui; 29,5 km circa in mare, 5 km nel Canale Scolmatore e i restanti 2 km sulla terraferma. Il Terminale ha una capacità di rigassificazione massima autorizzata pari a 5 miliardi di Sm3 annui.

