Fuga ad alta velocità in città: si schianta contro tre auto, arrestato per spaccio e resistenza

28 Gennaio 2026

Inseguimento ad alta velocità per le strade di Livorno: arrestato 38enne per resistenza e spaccio

La Polizia di Stato di Livorno ha arrestato un uomo di 38 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio al termine di un pericoloso inseguimento avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio.

Gli agenti della Sezione Volanti, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Fattori un’autovettura che circolava con i fari spenti. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha invece accelerato bruscamente dandosi alla fuga a forte velocità, imboccando diverse strade cittadine e mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

L’inseguimento è proseguito fino alla zona delle Sorgenti, dove il fuggitivo ha abbattuto un palo della segnaletica stradale, fermandosi solo per pochi istanti prima di riprendere la corsa. Poco dopo, imboccata contromano una strada a senso unico, ha proseguito nonostante la carreggiata stretta e la presenza di un veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta. L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche altre tre auto in sosta.

Bloccata definitivamente la fuga con l’auto ormai incidentata, l’uomo ha tentato di scappare a piedi nella zona nord della città, ma è stato raggiunto dagli agenti. Durante il fermo ha opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con pugni, calci e gomitate nel tentativo di sottrarsi all’arresto, senza riuscirci.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire 160 euro in contanti e un primo involucro contenente sostanza stupefacente. All’interno dell’auto sono stati trovati 23 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 18 grammi. Ulteriori accertamenti presso l’abitazione dell’uomo hanno portato al sequestro di altri 7 involucri di cocaina, alcuni frammenti di hashish e circa 2.900 euro in contanti.

Dagli accertamenti è emerso che il 38enne era irregolare sul territorio nazionale, privo di patente di guida, già noto all’autorità giudiziaria e utilizzava diversi alias.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e condotto presso la casa circondariale “Le Sughere”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

