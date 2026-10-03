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Fuga di gas alle Casette Minime, circa 40 residenti evacuati: poi il rientro a casa

Piombino

3 Ottobre 2026

Fuga di gas alle Casette Minime, circa 40 residenti evacuati: poi il rientro a casa

Piombino (Livorno) 3 ottobre 2026

Intervento di Toscana Energia per individuare l’origine della perdita. Circa 40 persone erano state accolte al palazzetto dello sport. Nel pomeriggio la perdita è stata circoscritta e i residenti hanno potuto tornare a casa

L’intervento alle Casette Minime

Momenti di apprensione alle Casette Minime di Piombino per una fuga di gas che ha richiesto l’intervento di Toscana Energia e l’adozione di misure precauzionali per mettere in sicurezza l’area.

I tecnici di Toscana Energia sono intervenuti per individuare l’origine della perdita, effettuando saggi sul posto per localizzare con precisione il punto della fuoriuscita.

Per garantire la sicurezza, la Polizia Municipale ha presidiato l’area e disposto la chiusura degli accessi da via Grosseto, via Gori e dalle scale di via Pietri. Chiuso temporaneamente anche l’accesso all’ATP.

Residenti accolti al palazzetto

In via precauzionale, ai residenti è stato inizialmente impedito di rientrare nelle proprie abitazioni. Le circa 40 persone presenti sono state quindi accolte al palazzetto dello sport.

Qui la Protezione Civile ha provveduto alla distribuzione di acqua e beni di prima necessità, mentre sul posto proseguivano le operazioni per individuare e circoscrivere la perdita.

La priorità è stata garantire la sicurezza delle persone durante tutte le fasi dell’intervento.

Alle 15 il via libera al rientro

La situazione è successivamente migliorata. Nell’aggiornamento diffuso dal sindaco di Piombino Francesco Ferrari alle 15, è stato comunicato che la perdita di gas era stata circoscritta.

Secondo quanto riferito da Toscana Energia, si trattava di una fuoriuscita di lieve entità. Di conseguenza, i residenti hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

I tecnici dell’azienda hanno comunque proseguito il lavoro sul posto per individuare con precisione la causa della perdita.

Il ringraziamento del sindaco

Ferrari ha ringraziato gli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza, sottolineando la tempestività dell’intervento.

Il sindaco ha rivolto il proprio ringraziamento a Polizia Locale, Protezione Civile, Toscana Energia, Vigili del Fuoco e a tutti gli operatori intervenuti, per il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’emergenza è quindi rientrata con il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni, mentre sono proseguiti gli accertamenti tecnici sulla rete per individuare l’origine della perdita.