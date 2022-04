Home

Cronaca

Fuga di gas in via Maggi, 4 adulti e 3 bambini in camera iperbarica a Firenze

Cronaca

12 Aprile 2022

Fuga di gas in via Maggi, 4 adulti e 3 bambini in camera iperbarica a Firenze

Livorno 12 aprile 2022

Fuga di gas in un appartamento in via Maggi a Livorno

La fuga di gas è avvenuta intorno alle ore 08.30 di questa mattina, sul posto tre ambulanze: due dell’ SVS ed una della Misericordia di Antignano che si cono presi cura di una famiglia di composta da 7 persone

I quattro adulti (Uomo 46 anni, Donna 38, Donna 24, Donna 61) e i tre bambini (6 mesi; 8 mesi, 2 anni) sono stati portati al Pronto Soccorso di Livorno per accertamenti per intossicazione da monossido di carbonio.

In queste ore è In corso il loro trasferimento per trattamento in camera iperbarica al Meyer per i bambini e a Careggi per gli adulti

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e stanno indagando sulle cause della perdita di gas.

Da prime indiscrezioni la causa sembrerebbe dovuta ad un guasto del piano cottura

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin