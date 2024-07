Home

14 Luglio 2024

Livorno 14 luglio 2024 – Fuga di GPL alla Mazzanta: massiccio intervento dei vigili del fuoco

A partire dalle ore 18 di sabato 13 luglio, il personale del Comando Vigili del Fuoco di Livorno è intervenuto per la ricerca di una fuga di gas GPL presso un’abitazione sita in Via Monte Falterona, località Mazzanta nel Comune di Rosignano Marittimo.

L’intervento, ancora in corso, ha coinvolto per tutta la notte 12 unità dei Vigili del Fuoco, inclusi 2 operatori del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e 1 funzionario tecnico. Il team è stato impegnato nel monitoraggio delle concentrazioni di GPL incanalate all’interno di un vespaio e nelle operazioni di ventilazione dei volumi interessati dalla dispersione.

Per fronteggiare la situazione, è stato richiesto un potenziamento del personale NBCR con l’arrivo di 2 unità aggiuntive dal Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. L’intervento è tuttora coordinato dal funzionario VVF reperibile del Comando di Livorno, con il supporto della Polizia Municipale, del 118 e dei referenti della Protezione Civile dei Comuni della Bassa Val di Cecina.