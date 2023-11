Home

Cronaca

Fuga in bici nei corridoi dell’ospedale, l’uomo aveva delle tronchesi e cesoie e voleva eludere l’alt della polizia

Cronaca

25 Novembre 2023

Fuga in bici nei corridoi dell’ospedale, l’uomo aveva delle tronchesi e cesoie e voleva eludere l’alt della polizia

Livorno 25 novembre 2023 – Fuga in bici nei corridoi dell’ospedale, l’uomo aveva delle tronchesi e cesoie e voleva eludere l’alt della polizia

Cittadino italiano in possesso di cesoia e tronchese cerca di eludere il controllo dei poliziotti in servizio presso l’ospedale scappando in bicicletta , viene raggiunto e denunciato

Qualche giorno or sono, gli agenti della Polizia di Stato del Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale di Livorno procedevano a denunciare a piede libero. un cittadino italiano del 1975 per resistenza a pubblico ufficiale. e perché trovato in possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Intorno alle ore 12.20 circa, mentre gli agenti stavano effettuando il consueto controllo delle zone sensibili del locale presidio ospedaliero, notavano accedere all’interno dello stesso dall’ingresso ubicato in via Gramsci, un soggetto a bordo di una bicicletta, con uno zaino sulle spalle dal cui interno sporgeva una cesoia di modeste dimensioni.

Per questi motivi gli agenti decidevano di procedere al controllo del soggetto che, nonostante gli venisse intimato di fermarsi, capite le intenzioni degli operatori, aumentava palesemente la sua andatura a bordo del predetto mezzo al fine di eludere detto accertamento.

Iniziato l’inseguimento a piedi del soggetto diretto verso il reparto 22 corrispondente al padiglione di Radioterapia, dove, incurante delle persone che stavano dirigendosi presso il predetto reparto, percorreva velocemente in sella alla sua bicicletta il corridoio pedonale interno, al quale accedeva attraverso un’apposita rampa ivi ubicata per i soggetti con difficoltà deambulatorie, mettendo a repentaglio l’incolumità di chi in quel momento si trova a transitare da lì, per poi dirigersi verso il corridoio pedonale adiacente al reparto trasfusionale dove veniva raggiunto e bloccato dagli scriventi

Il soggetto veniva quindi identificato ed accompagnato presso l’ufficio per procedere ai dovuti accertamenti e redigere gli atti del caso.

Sottoposto a perquisizione personale, all’interno dello zaino in suo possesso veniva rinvenuta nr.1 cesoia marca in ferro di colore grigio e giallo, con manici in gomma di colore nero della lunghezza complessiva di cm. 73 e all’interno degli slip da lo stesso indossati veniva rinvenuta nr.1 tronchese marca in ferro con manici in plastica di colore nero/rosso della lunghezza complessiva di cm. 18.

Il tutto veniva debitamente sequestrato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin