10 Giugno 2022

Fugge a bordo di uno scooter rubato, inseguimento in via Firenze

Livorno 10 giugno 2022

Inseguimento nella notte in via Firenze

Intorno alle ore 01.30 una volante della polizia che percorreva via Firenze si metteva all’inseguimento di un uomo che alla guida di uno scooter si dava precipitosamente alla fuga alla vista della volante

Il conducente del mezzo, veniva fermato poco più tardi nei presso della stazione centrale.

Il mezzo da controllo in banca dati SDI risultava provento di furto denunciato in data 27.05.2022 presso la stazione carabinieri Livorno Centro dal legittimo proprietario al quale veniva poco dopo restituito.

Il conducente del mezzo di seguito identificato per un cittadino tunisino dell’87, in regola sul TN, veniva accompagnato in questi uffici e indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione e resistenza a P.U., inoltre lo stesso veniva sanzionato al CDS per guida senza patente mai conseguita.

