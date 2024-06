Home

11 Giugno 2024

Livorno 11 giugno 2024 – Fugge al controllo per evitare l’alcol test, denunciato

Fugge al controllo per non sottoporsi all’alcol test e ha reazioni violente al fermo: denunciato per la guida in stato d’ ebbrezza e il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Lunedì 3 giugno una pattuglia impegnata nel servizio con apparecchio velox ha fermato in via Firenze un veicolo.

L’uomo alla guida, risultato poi di nazionalità ucraina tra i quaranta e i cinquant’anni, si è dato alla fuga a piedi, lasciando il veicolo sul posto per non sottoporsi al test alcolemico.

In un primo momento è riuscito a fuggire. E’ stato però individuato dietro ad un’auto, all’interno di un concessionario, è di nuovo fuggito tra i capannoni industriali fino a quando non è stato definitivamente raggiunto e portato, nonostante le reazioni violente, al Comando.

E’ stato denunciato per la guida in stato d’ ebbrezza e il reato di resistenza a pubblico ufficiale.