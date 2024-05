Home

29 Maggio 2024

Livorno 29 maggio 2024 – Fugge dal tavolino del bar alla vista della polizia per occultare hashish in bagno

Lotta al crimine diffuso nel centro cittadino.

Nell’ultima settimana, l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, disposta dal Questore di Livorno, ha permesso di dare concrete risposte alle esigenze di sicurezza manifestate dai cittadini del centro di Livorno.

L’articolato dispositivo ha visto impegnati numerosi agenti dedicati al controllo del territorio, che hanno “battuto” le zone del centro maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità comune, procedendo a controllare persone e veicoli sospetti.

Nello specifico nella serata di ieri, gli agenti delle volanti notavano alcuni soggetti stranieri stazionare ai tavolini davanti ad un sito in Piazza della Repubblica, uno dei quali, alla vista della volante subito fuggiva dentro il bar con il chiaro intento di sottrarsi ad un controllo di polizia.

Gli operatori inseguivano il soggetto fin dentro il bagno, dove trovavano, occultata all’interno di un cestino, sostanza stupefacente di tipo cocaina divisa in 14 involucri e un pezzo di hashish.

L’uomo, di anni 36, tunisino veniva deferito in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione in quanto irregolare e per avviare le pratiche per l’allontanamento dal Territorio Nazionale