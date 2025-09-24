Home

Cronaca

Fugge in scooter con un panetto e mezzo di hashish ma cade, arrestato

Cronaca

24 Settembre 2025

Fugge in scooter con un panetto e mezzo di hashish ma cade, arrestato

Fugge in scooter con un panetto e mezzo di hashish ma cade, arrestato

La Polizia di stato di Livorno, dopo un tentativo rocambolesco di fuga con scooter, arresta in zona Garibaldi un giovane in possesso di un panetto e mezzo di hashish.

Livorno 24 settembre 2025

Sul Viale Carducci intorno alle ore 01.50 del 21 settembre, un uomo vede l’auto della Polizia di Stato e prova a dileguarsi alla guida del suo scooter per evitare il controllo degli Agenti delle Volanti.

L’uomo alla guida dello scooter fugge eseguendo ripetute manovre azzardate nel tentativo di seminare l’auto della Polizia che si era portata postasi al suo inseguimento.

Dopo una serie di manovre elusive, fatte di cambi repentini di direzione e brusche frenate, l’uomo alla guida dello scooter perde il controllo e rovina al suolo terminando così la sua fuga tra i vicoli della zona Garibaldi.

Gli Agenti riescono a impedire che la sua fuga prosegua a piedi bloccandolo in via della Pina d’Oro.

Immediatamente si rendono conto che, il ventiquattrenne italiano di origini nord africane, già indagato per numerosi reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e la persona, è in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (un panetto e mezzo di hashish) oltre a varie banconote di piccolo taglio e soprattutto di un bilancino di precisione.

Gli Agenti procedono così al suo arresto e contemporaneamente richiedono un intervento del 118 per verificare il suo stato di salute a seguito della caduta provocata dalla sua guida pericolosa. Se la caverà con lievi escoriazioni a un piede. Mentre per il reato di detenzione ai fini di spaccio è stato sottoposto agli arresti domiciliari.