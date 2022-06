Home

Cronaca

Fugge in Variante all’alt della polizia, beccato nel cortile di casa. E’ risultato positivo all’alcol test

Cronaca

14 Giugno 2022

Fugge in Variante all’alt della polizia, beccato nel cortile di casa. E’ risultato positivo all’alcol test

Livorno 14 giugno 2022 – Fugge in Variante all’alt della polizia, beccato nel cortile di casa. E’ risultato positivo all’alcol test

Il fatto è accaduto domenica 12 giugno intorno alle ore 23.00. Un livornese di 55 anni invece di fermarsi all’alt della polizia per un controllo sulla Variante Aurelia, l’uomo ha pensato di darsi alla fuga a tutta velocità.

Il conducente del veicolo è stato inseguito in Variante e sulle strade del quartiere di La Rosa per poi essere fermato ad Ardenza nel cortile condominiale dove abita.

Il 55enne è risultato positivo all’alcol test, è stato multato anche per la guida oltre i limiti di velocità. Oltre alle multe l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza che si aggiunge a quella di resistenza a pubblico ufficiale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin