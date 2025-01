Home

29 Gennaio 2025

Livorno 29 gennaio 2025 Fuggitivo condannato per spaccio arrestato a Napoli: bloccato dalle Fiamme Gialle di Livorno

Dopo mesi di latitanza, le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 40 anni, condannato in via definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti commessi a Livorno alcuni anni fa.

La fuga e il Mandato di Arresto Europeo

Il condannato, a inizio 2024, si era sottratto all’esecuzione della pena lasciando il territorio italiano e rendendosi irreperibile. Tuttavia, la Guardia di Finanza livornese ha proseguito senza sosta nelle attività investigative, portando all’emissione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE). Le indagini hanno permesso di individuarlo a Napoli, presso la stazione centrale.

L’arresto sul binario

I finanzieri livornesi, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno intercettato il fuggitivo mentre attendeva di imbarcarsi su un treno diretto al nord. L’operazione è stata condotta in piena sicurezza per i cittadini presenti, e il ricercato è stato bloccato prima che riuscisse a scappare nuovamente.

Il 40enne è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove sconterà la pena definitiva per i reati connessi al traffico di droga.

Le attività illecite a Livorno

Il tunisino era stato protagonista, insieme ad altri soggetti, di un vasto traffico di stupefacenti nella zona portuale di Livorno. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza avevano disarticolato un sodalizio composto da una dozzina di persone, coinvolte nella cessione di oltre 300 dosi di cocaina, hashish ed eroina a numerosi marittimi. Questi ultimi, durante brevi pause lavorative, si rifornivano di droga nei pressi del porto.

Il momento decisivo dell’operazione risale alle giornate del 24 e 25 luglio 2017, quando i finanzieri eseguirono dieci ordinanze di custodia cautelare, sequestrando oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, 12.000 euro in contanti e accertando centinaia di cessioni illecite.

L’arresto odierno segna la conclusione di una lunga latitanza e rappresenta un ulteriore successo delle Fiamme Gialle nella lotta al traffico di stupefacenti.

