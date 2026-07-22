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Fuggono su scooter rubato all’alt dei carabinieri, denunciati e multati

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22 Luglio 2026

Fuggono su scooter rubato all’alt dei carabinieri, denunciati e multati

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 22 luglio 2026

In piena notte, alle 2 circa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia del pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Portoferraio, nel transitare lungo la strada provinciale nel comune di Marciana Marina, ha notato due giovani a bordo di uno motociclo procedere ad alta velocità ed effettuare manovre azzardate, tanto da mettere a rischio la loro e l’altrui incolumità. I militari hanno quindi intimato loro l’ “alt” al fine di procedere al controllo ed elevare le previste sanzioni ma i due, anziché fermarsi, ha improvvisamente accelerato. I militari hanno azionato sirene e lampeggianti e si sono posti all’inseguimento del motoveicolo che procedeva senza alcuna cautela, a velocità elevata ed arrivando ad imboccare strade contromano. Nel corso dell’inseguimento, tramite la centrale operativa, i militari hanno appurato che il motoveicolo era stato sottratto qualche giorno prima a Portoferraio ad un commerciante della zona. In ragione della guida totalmente imprudente, i fuggitivi hanno perso autonomamente il controllo del mezzo e, dopo aver impattato contro il guardrail, hanno abbandonato il veicolo ed hanno tentato di proseguire la fuga a piedi tra la boscaglia. I militari operanti sono rapidamente riusciti a bloccare il passeggero mentre il conducente è rintracciato dopo alcune ore di ricerche. I due giovani, lavoratori stagionali, sono stati quindi condotti in caserma per le incombenze del caso e, al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza a p.u.. e sanzionati amministrativamente per un importo di circa 1.000 euro.

Il motoveicolo oggetto di furto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Inoltre venivano elevate a carico dei due giovani sanzioni.