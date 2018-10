Home

Fulgida Etruschi, Domenica esordio in casa con il Lucca

12 ottobre 2018

12 ottobre 2018

Fulgida Etruschi, Domenica esordio in casa con il Lucca

Rugby di C2: Fulgida Etruschi Livorno. Domenica esordio in casa con il Lucca

La Fulgida Etruschi è l’unica fra le tre squadre del rugby seniores livornese a giocare in casa in questa domenica, nella quale si aprono i campionati di B e C.

La formazione verde-amaranto, alle 15,30, sul campo amico ‘Tamberi’, nel quadro del primo turno del girone 1 di C2, ospiterà il Lucca. L’ingresso sugli spalti del terreno di via Russo è, al solito, gratuito.

La spinta del pubblico potrebbe rivelarsi prezioso (o addirittura decisivo) in un torneo che – almeno in questa prima fase – si preannuncia incerto ed all’insegna dell’equilibrio.

Saranno, con ogni probabilità, i piccoli dettagli a stabilire le tre formazioni che meriteranno l’accesso alla poule promozione.

In ciascuno dei tre gironi regionali di C2, sei le squadre al via. Nel raggruppamento ‘1’ (quello della Toscana occidentale) oltre a Fulgida-Lucca, sono in programma, in questa giornata d’esordio, Gambassi-Bellaria Pontedera e Rufus San Vincenzo-Pistoia.

Tutte quante possono legittimamente ambire al podio della classifica. Per cogliere contro Lucca – formazione combattiva e molto fisica – un buon risultato, servirà alla Fulgida una prova ricca di spessore.

I verde-amaranto, affidati da quest’anno al tecnico Marco Bargagna, possono contare su un pacchetto solido ed esperto e su una linea arretrata fresca e giovane. Si preannuncia una gara dura ed intensa.

Labronici privi degli infortunati fratelli Alessio e Luca Lomi. Fuori causa pure Nobile. Rientra nei ranghi Chiarugi.

La ‘new entry’ è relativa a Florio. Le amichevoli del 16 e 30 settembre contro due squadre spezzine di C2 (sia pur inserite nel girone ligure-piemontese) ed i frequenti allenamenti congiunti con i Lions Amaranto Livorno hanno permesso di oliare i meccanismi in vista di una stagione – la ventiquattresima per gli Etruschi nel mondo della serie C – da vivere da protagonisti e non da comprimari.