Fumi dalla nave da crociera nella notte: finestre chiuse in Montebello e denuncia di Porto Pulito

6 Luglio 2025

Ancora una volta l’aria di Livorno si riempie di fumi maleodoranti durante la notte.

A segnalarlo è un cittadino residente nella zona di Montebello, che ha documentato con foto e video l’episodio avvenuto tra venerdì 27 e sabato 28 giugno.

“Ho notato i fumi la prima volta alle 22. 40 – racconta – ma dalle dimensioni della nuvola erano certamente in corso già da molto prima, forse anche un’ora prima.

In un primo momento sembravano spingersi verso nord, poi, verso l’una di notte; il vento ha girato verso sud e l’odore è arrivato fino a casa mia. Ho subito chiuso bene porte e finestre. Mi sono salvato dagli odori e dall’aria cattiva ma sono morto dal caldo”

I fumi notturni, visibili anche da altri quartieri, visti anche da Luca Ribechini – presidente dell’associazione Porto Pulito, che da anni si batte contro l’inquinamento delle navi ormeggiate – sarebbero riconducibili alla nave da crociera Viking Sea, ferma alla banchina 75 del porto di Livorno.

“Non è la prima volta che accade – spiega Ribechini –. Le navi da crociera tengono i motori accesi anche in sosta per alimentare tutto ciò che serve alla vita quotidiana a bordo: aria condizionata, cucine, luci, impianti elettrici e così via. Ma chi ci vive vicino respira fumi tossici.”

Il vero nodo è strutturale: la banchina 75 non sarà elettrificata. “Secondo quanto ci ha riferito direttamente l’Autorità Portuale – continua Ribechini – i fondi PNRR non bastano per includere anche quella banchina nel progetto di cold ironing, cioè; l’elettrificazione che permetterebbe alle navi di spegnere i motori e attaccarsi alla rete elettrica a terra.”

Il problema non è soltanto ambientale, ma anche sanitario; numerosi studi dimostrano che i fumi generati da questi motori navali contengono sostanze nocive per l’apparato respiratorio e cardiovascolare, soprattutto in soggetti fragili, bambini e anziani.

Livorno, come altri porti italiani, vive una contraddizione difficile da sciogliere; da un lato l’importanza economica del traffico crocieristico, dall’altro il diritto dei cittadini a respirare aria pulita.

L’associazione Porto Pulito continua a chiedere interventi strutturali e trasparenza nelle decisioni. “Non possiamo più accettare che pezzi di città diventino camere a gas notturne – denuncia Ribechini –. Servono soluzioni vere, non solo promesse.”

