Home

Cronaca

Ambiente

Fumi delle navi: “cocktail ritenuti tossici e cancerogeni”, Porto Pulito organizza un incontro informativo aperto alla cittadinanza

Ambiente

2 Maggio 2023

Fumi delle navi: “cocktail ritenuti tossici e cancerogeni”, Porto Pulito organizza un incontro informativo aperto alla cittadinanza

Livorno 2 maggio 2023

Sabato 13 maggio ore 18.00, l’associazione Porto Pulito organizza un incontro informativo per la cittadinanza presso il Centro Sociale P. Gallinari in Via della Salute n.13 ad Antignano

All’incontro si parlerà della situazione di inquinamento dell’aria rilevata dall’associazione e dei dati man mano elaborati, relativamente ai fumi delle navi in entrata, uscita, stazionamento in porto e in rada.

“La popolazione di Livorno è continuamente esposta alle emissioni di gas provenienti dal porto.

Sono ossidi di azoto,ossidi di zolfo, polveri sottili PM10 e PM2,5: un cocktail ritenuto tossico e cancerogeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le navi inquinano non solo in transito, ma anche tenendo i motori accesi durante le tante ore di sosta in porto, a poche centinaia di metri dalle nostre case.

Usano carburanti nocivi per la salute come ad es. l’olio combustibile, uno scarto di raffineria molto denso che costa poco e permette maggiori profitti.

L’inquinamento delle navi a Livorno è cinque volte piu’ alto di quello degli 87.000 autoveicoli circolanti (dati dell’Autorità Portuale).

La situazione è grave e si aggiunge allo stato epidemiologico di Livorno dove si muore più della media toscana, anche di tumore al polmone.

Ecco perché abbiamo costituito l’Associazione di Promozione Sociale Livorno Porto Pulito, per informare i livornesi dei rischi alla nostra salute e dei diritti che abbiamo come cittadini/e; per raccogliere le evidenze e la documentazione scientifica e misurare in autonomia la qualità dell’aria; per esercitare vigilanza e pressione verso le autorità preposte (Comune, Capitaneria, Arpat, Autorità Portuale, Ministeri vari)”.

L’incontro di sabato 13 è aperto a chiunque voglia partecipare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin