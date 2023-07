Home

Cronaca

Fumi in porto, 105 navi controllate, zolfo nei carburanti nessuna difformità

Cronaca

31 Luglio 2023

Fumi in porto, 105 navi controllate, zolfo nei carburanti nessuna difformità

Livorno 31 luglio 2023 – Fumi in porto, 105 navi controllate, zolfo nei carburanti nessuna difformità

Nel quadro del più ampio progetto di tutela della qualità dell’aria, in relazione al tenore massimo di zolfo consentito per i combustibili utilizzati dalle navi e nell’ottica di favorire l’integrazione fra la città e il porto, il Nucleo PSC/FSC della Capitaneria di Porto di Livorno, al comando del Contrammiraglio Gaetano ANGORA, ha profuso il proprio impegno per l’effettuazione di controlli mirati all’emissione di fumi dalle navi.

In questo contesto – in aderenza a quanto stabilito dalla Regola 4 del Protocollo “Accordo volontario per la sostenibilità ambientale del Porto di Livorno – Livorno Blue Agreement”, promosso dall’Amministrazione comunale e partecipato dalla Capitaneria di Porto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dagli Armatori che più frequentemente scalano il porto labronico – la Capitaneria di porto di Livorno si è impegnata a pubblicizzare i dati attinenti ai controlli.

A fronte dell’impegno assunto, da questa settimana, sul sito web della Guardiacostiera al seguente indirizzo:

( http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/CONTROLLI-TENORE-DI-ZOLFO-PER-USO-MARITTIMO.aspx);

sono disponibili i dati attinenti ai controlli effettuati negli anni 2022/2023, distinti per numero, tipologia ed esiti.

Nell’assicurare l’aggiornamento dei dati e l’assiduità dei controlli da parte di personale specializzato giova ricordare che il Nucleo PSC/FSC della Capitaneria di porto di Livorno ha sempre profuso notevoli sforzi nella tutela dell’ambiente marino e della qualità dell’aria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin