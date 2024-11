Fumi in porto, raccolte 1200 firme per maggiori controlli ed elettrificazione

Home

28 Novembre 2024

Sono ben 1200 le firme raccolte dall’Associazione Livorno Porto Pulito a sostegno della petizione contro l’inquinamento navale.

Verranno consegnate domani alle ore 12 al Protocollo del Comune.

Nello specifico si tratta di tre richieste per la collocazione di centraline fisse Arpat, per la misurazione dei “fumi a camino” e l’effettiva elettrificazione delle soste in banchina.

Visto il superamento del limite minimo di 500 firme, da regolamento comunale la discussione della petizione avverrà in Consiglio nella prima seduta utile.