Home

Cronaca

Ambiente

Fumi navali, a Livorno il convegno internazionale di Porto Pulito

Ambiente

16 Ottobre 2024

Fumi navali, a Livorno il convegno internazionale di Porto Pulito

Livorno 16 ottobre 2024 – Fumi navali, a Livorno il convegno internazionale di Porto Pulito

L’Associazione Livorno Porto Pulito è lieta di annunciare alla cittadinanza che venerdì 18, a partire dalle 10,00, si terrà in Fortezza Nuova (sala Ferretti) un importante convegno sul tema dell’inquinamento atmosferico di origine navale.

In allegato il programma completo.

Dopo l’introduzione da parte delle autorità locali, competenti a gestire la delicata questione, si succederanno gli interventi di prestigiosi addetti ai lavori, italiani ed europei. Tecnici, esperti di normativa, epidemiologi, attivisti dibatteranno sulla problematica e soprattutto sulle misure concrete che possono e devono essere adottate con urgenza.

Come riporta l’Associazione Cittadini per l’Aria, che insieme alla Rete di comitati portuali “Facciamo Respirare il Mediterraneo” ha organizzato l’evento, in Europa ogni anno muoiono prematuramente 50.000 persone a causa dell’inquinamento navale.

Uno scenario terribile a cui anche la nostra città purtroppo non sfugge: di recente il periodico scientifico Lancet ha reso nota la situazione di circa 1.000 città europee e a Livorno si stima che il particolato fine e il biossido di azoto generati dai motori navali causino ogni anno 47 decessi.

Livorno Porto Pulito, che ha voluto fortemente e sta supportando logisticamente il convegno, rileva un interesse crescente sulla questione, denotato sia dalle tantissime registrazioni all’evento di venerdì, sia dal numero di firme raccolte nella petizione popolare in corso (già oltre 1.000). Lo stesso vale per la crescita molto rapida dei soci (40 nuovi iscritti negli ultimi 3 mesi).

Vogliamo suscitare non un inutile allarmismo, ma una adeguata consapevolezza del problema da parte di residenti e lavoratori portuali, affinché si adottino rapidamente le misure necessarie a tutela della salute di tutti e di tutte.

Fumi navali, a Livorno il convegno internazionale di Porto Pulito