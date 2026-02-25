Home

Fumi navali, Tavolo permanente in Prefettura: impegni formali e aggiornamento tra un mese

25 Febbraio 2026

Fumi navali, Tavolo permanente in Prefettura: impegni formali e aggiornamento tra un mese

Livorno 25 febbraio 2026

Monitoraggi più trasparenti, verifiche sull’elettrificazione delle banchine e nuovi controlli sulle emissioni. Sono questi i punti al centro della riunione del Tavolo permanente sui fumi navali convocata in Prefettura a Livorno dal prefetto Giancarlo Dionisi.

L’incontro ha riunito attorno allo stesso tavolo l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ARPAT, la Direzione Marittima, il Comune di Livorno, l’USL Toscana Nord-Ovest e l’associazione Livorno Porto Pulito. Presente anche l’assessore regionale all’Ambiente Davide Barontini, che ha assunto l’impegno ad approfondire le questioni emerse, anche in raccordo con ARPAT, per garantire in tempi rapidi un quadro ambientale chiaro e puntuale sull’impatto dei fumi navali.

Tre i filoni principali affrontati: l’idoneità e la piena trasparenza dei sistemi di rilevazione della qualità dell’aria; lo stato di avanzamento e la funzionalità del cold ironing, cioè l’elettrificazione delle banchine per consentire alle navi di spegnere i motori durante la sosta; la possibilità di implementare controlli sulle emissioni anche con modalità innovative e a distanza.

Tutti gli enti coinvolti si sono impegnati a fornire risposte scritte, dettagliate ed esaustive sui punti ancora aperti, così da definire con chiarezza il quadro tecnico e amministrativo. Il Tavolo si aggiornerà tra un mese, quando, sulla base degli approfondimenti richiesti, sarà possibile valutare ulteriori passi avanti.

Il prefetto Dionisi ha chiesto “massima concretezza” nelle azioni e nelle risposte, richiamando il diritto alla salute e al benessere dei cittadini. “Le istituzioni devono fornire risposte certe e verificabili: i cittadini non meritano giustificazioni, ma soluzioni adeguate e tempestive”, ha sottolineato.

La Prefettura continuerà a garantire il coordinamento del Tavolo con l’obiettivo dichiarato di assicurare trasparenza, responsabilità condivisa e risultati concreti a tutela della comunità livornese.

