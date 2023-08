Home

Cronaca

Ambiente

Fumi navi in porto: 105 controlli sullo zolfo, tutti esito conforme

Ambiente

5 Agosto 2023

Fumi navi in porto: 105 controlli sullo zolfo, tutti esito conforme

Livorno 5 agosto 2023 – Fumi navi in porto: 105 controlli sullo zolfo, tutti esito conforme

Nel quadro del più ampio progetto di tutela della qualità dell’aria, in relazione al tenore massimo di zolfo consentito per i combustibili utilizzati dalle navi e nell’ottica di favorire l’integrazione fra la città e il porto, il Nucleo PSC/FSC della Capitaneria di Porto di Livorno, al comando del Contrammiraglio Gaetano ANGORA, ha profuso il proprio impegno per l’effettuazione di controlli mirati all’emissione di fumi dalle navi.

In questo contesto – in aderenza a quanto stabilito dalla Regola 4 del Protocollo “Accordo volontario per la sostenibilità ambientale del Porto di Livorno – Livorno Blue Agreement”, promosso dall’Amministrazione comunale e partecipato dalla Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dagli Armatori che più frequentemente scalano il porto labronico – la Capitaneria di porto di Livorno si è impegnata a pubblicizzare i dati attinenti ai controlli.

A fronte dell’impegno assunto, da questa settimana, sul sito web della guardia costiera al seguente indirizzo:

• (http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/CONTROLLI-TENORE-DI-ZOLFO- PER-USO-MARITTIMO.aspx);

sono disponibili i dati attinenti ai controlli effettuati negli anni 2022/2023, distinti per numero, tipologia ed esiti.

Nell’assicurare l’aggiornamento dei dati e l’assiduità dei controlli da parte di personale specializzato giova ricordare che il Nucleo PSC/FSC della Capitaneria di porto di Livorno ha sempre profuso notevoli sforzi nella tutela dell’ambiente marino e della qualità dell’aria.

NOME NAVE ​NUMERO IMO ​CONTROLLO DOCUMENTALE ​PRELIEVO DATA ANALISI ​RISULTATO ANALITICO ​CONFORMITA’ ​Fremantle Highway 9667344​ ​SI (12/07/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Life Support 9250206​ ​SI (11/07/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Moby VInci ​9293404 ​SI (07/07/2023) ​SI ​11/07/2023 0.0509%​ ​CONFORME ​Moby Vincent 7360605​ ​SI (30/06/2023) ​SI 04/07/2023​ 0.051%​ ​CONFORME ​Morning Cornet 9329473​ ​SI (29/06/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Central Park ​9725823 ​SI (27/06/2023 ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Glovis Sky ​9798404 ​SI (09/06/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​GSL Melina ​9509152 ​SI (01/06/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Spirit ​9273387 ​SI (30/05/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Condor Arrow ​9552886 ​SI (26/05/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Great Qin ​9766918 ​SI (19/05/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Morning Clara ​9338709 ​SI (12/05/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Tian Qi ​9722742 ​SI (03/05/2023) ​NO N/A ​N/A ​CONFORME ​Shandong Fu Hui ​9734733 ​SI (28/04/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Bosporus Highway ​9519107 ​SI (27/04/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Mega Express Four ​9086590 ​SI (18/04/2023) ​SI ​21/04/2023 ​0.032% ​CONFORME ​Pleiades Leader ​9426734 ​SI (18/04/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Saga Monal ​9117739 ​SI (14/04/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Camomilla 7305253​ ​SI (05/04/2023) ​SI ​11/04/2023 ​<0.03% ​CONFORME ​Knokke 9687497​ ​SI (06/04/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME Spinola​ ​9495258 ​SI (31/03/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​A Nepita ​9211511 ​SI (30/03/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Zeus Palace ​9208071 ​SI (06/03/2023) ​SI ​07/03/2023 0.010%​ ​CONFORME ​Wisteria Ace ​9355197 ​SI (05/03/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Garnet Ace ​9476769 ​SI (01/03/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Star Toscana ​9452139 ​SI (15/02/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Seaspeed ​9763045 ​SI (13/02/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Manitoba 9738234​ ​SI (06/02/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Manisa Camilla ​9362669 ​SI (03/02/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Saga Viking ​9233466 ​SI (31/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Hibernian Tide ​9800568 ​SI (27/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Altamira Express ​9407146 ​SI (25/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME Msc Giselle​ 9720196​ ​SI (20/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Glovis Century ​9590589 ​SI (15/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Navigator Virgo ​9404819 ​SI (08/01/2023) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Neptune Aegli ​9240964 ​SI (27/12/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Paros 9296195​ SI (22/12/2022)​ ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Star Livorno 9593907​ ​SI (14/12/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Antheia ​9473078 ​SI (05/12/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Cosco Tenfei ​9454723 ​SI (28/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Cartier 9924857​ ​SI (21/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Kalimantan Express ​9650432 ​SI (14/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Lion ​9208356 ​SI (10/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME Durande​ ​9256365 ​SI (06/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Nele Maersk ​9192442 ​SI (05/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Msc Athos ​9618317 ​SI (02/11/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Day Dream ​9214721 ​SI (27/10/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Star Dalmatia ​9548835 ​SI (25/10/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Ikebana ​9186209 ​SI (21/10/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Msc Toronto ​9299525 ​SI (20/10/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Cosco Shipping Glory ​9881641 ​SI (18/10/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Mega Express Five ​9035151 SI (28/09/2022)​ ​SI ​07/10/2022 ​0.070% ​CONFORME ​Msc Silvia ​9720457 ​SI (19/09/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​RCC Shanghai ​9361823 ​SI (18/09/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME Liburna​ ​8706727 ​SI (15/09/2022) ​SI ​21/09/2022 ​<0.03% ​CONFORME ​Cruise Europa ​9351490 ​SI (07/09/2022) ​SI ​15/09/2022 ​3.24% ​CONFORME Marella Discovery 2 ​9070620 ​SI (07/09/2022) ​SI ​12/09/2022 ​0.083% ​CONFORME ​Msc Bellissima 9760254​ ​SI (07/09/2022) ​SI ​12/09/2022 ​2.6685% ​CONFORME ​Azamara Onward ​9187888 ​SI (05/09/2022) ​SI ​13/09/2022 ​0.072% ​CONFORME ​Eurocargo Istanbul ​9165310 ​SI (02/09/2022) ​SI ​09/09/2022 ​0.0709% ​CONFORME ​Lady Mariella ​9644433 ​SI (01/09/2022) ​SI ​08/09/2022 ​0.042% ​CONFORME ​Aphrodite Leader 9335953​ ​SI (23/08/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Vienna Express 9450416​ ​SI (21/08/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Saga Wind ​9074078 ​SI (17/08/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Mega Express Two 9203186​ ​SI (16/08/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Mega Express Three ​9208083 ​SI (04/08/2022) ​SI ​09/08/2022 ​0.044% ​CONFORME ​Sharden ​9305296 ​SI (03/08/2022) ​SI ​03/08/2022 ​0.045% ​CONFORME ​Nuraghes ​9293404 ​SI (13/07/2022) ​SI ​20/07/2022 ​0.040% ​CONFORME ​Morning Lily ​9446013 ​SI (29/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Valgardena ​9384124 ​SI (24/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Adriatic Highway ​9442885 ​SI (19/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Fos Express ​9348699 ​SI (17/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​X-Press Irazu ​9323493 ​SI (10/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Swallow Ace ​9338260 ​SI (06/06/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Puffin Arrow ​9566605 ​SI (27/05/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Neokastro ​9400215 SI (24/05/2022)​ ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Banglar Arjan ​9793844 ​SI (18/05/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Mega Express Two ​9203186 ​SI (12/05/2022) ​SI ​23/05/2022 ​0.085% ​CONFORME ​Seaspan Saigon ​9301809 ​SI (10/05/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Cruise Sardegna ​9351505 ​SI (09/05/2022) ​SI ​23/05/2022 ​0.067% ​CONFORME ​Azamara Onward ​9187888 ​SI (04/05/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Grand Victory ​9334234 ​SI (03/05/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Atlantic Merchant ​9378929 ​SI (29/04/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Liberty Passion ​9777888 ​SI (27/04/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Moby Wonder ​9214367 ​SI (22/04/2022) ​SI ​02/05/2022 ​0.042% ​CONFORME ​Eco Savona ​9859569 ​SI (20/04/2022) ​SI ​27/04/2022 ​3.39% ​CONFORME ​Pink Coral ​9259898 ​SI (07/04/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Phoenix Leader ​9283875 ​SI (04/04/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Tokyo Express ​9193290 ​SI (31/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Emerald Leader ​9361811 ​SI (29/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Happy Rover 9139309​ ​SI (24/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Rebecca Schulte ​9576753 ​SI (16/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Lada ​9194050 ​SI (15/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Eurocargo Istanbul ​9165310 ​SI (12/03/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Ievoli Fast ​9403815 ​SI (04/03/2022) ​SI ​14/03/2022 ​<0.03% ​CONFORME ​Falesia ​9217890 ​SI (02/03/2022) ​SI ​04/03/2022 ​0.049% ​CONFORME ​Calypso ​9785134 ​SI (21/02/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Wolf ​9306407 ​SI (08/02/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Msc Aniello ​9203942 ​SI (07/02/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Unisky ​9356414 ​SI (26/01/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​Corsica Victoria ​7305253 ​SI (25/01/2022) ​SI ​09/02/2022 ​<0.03% ​CONFORME ​Altamira Express ​9407146 ​SI (19/01/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME ​True Love ​9697143 ​SI (13/01/2022) ​NO N/A ​N/A ​CONFORME ​Manitoba ​9738234 ​SI (10/01/2022) ​NO ​N/A ​N/A ​CONFORME

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin