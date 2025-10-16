Home

Fumo nero a Rosignano, Scapigliato rassicura: Non siamo noi

16 Ottobre 2025

Rosignano Marittimo 16 ottobre 2025

Scapigliato rassicura: “L’incendio non riguarda il nostro impianto”

Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l’attenzione di molti cittadini nella giornata di oggi, L’azienda Scapigliato per prevenire dubbi e preoccupazioni soprattutto tra chi abita nelle aree limitrofe al Polo impiantistico, è intervenuta prontamente con un comunicato diffuso sui propri canali social, accompagnato da una foto esplicativa, per chiarire la situazione e rassicurare la popolazione.

“Desideriamo informare la cittadinanza che il fumo non proviene dal Polo impiantistico di Scapigliato. Possiamo confermare con assoluta certezza che non riguarda le attività del nostro impianto”, si legge nella nota ufficiale.

L’azienda ha inoltre specificato di non disporre, al momento, di informazioni ufficiali sull’origine e sulla natura dell’incendio, ma di voler mantenere un atteggiamento di piena trasparenza nei confronti del territorio, restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il chiarimento si è reso necessario anche alla luce del precedenti episodio che pochi mesi fa ha visto un vasto incendio interessare l’area, generando preoccupazione nella comunità locale.

Con questo nuovo intervento, Scapigliato ha voluto ribadire la propria attenzione alla comunicazione diretta con i cittadini e la volontà di evitare allarmismi, confermando che le operazioni nel Polo impiantistico proseguono regolarmente e in piena sicurezza.