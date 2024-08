Home

21 Agosto 2024

Livorno 21 agosto 2024 – Fumogeni e sirene accolgono la nave USA “delle armi”. La protesta contro la Overseas Sun Coast (Video)

Protesta a Livorno contro la nave USA che trasporta armi: Fumogeni e Sirene per la Overseas Sun Coast

Nella giornata di ieri, 20 agosto 2024, l’arrivo della nave americana Overseas Sun Coast nel porto di Livorno è stato accolto con una protesta vigorosa. Fumogeni, sirene e cori hanno accompagnato l’entrata della nave, utilizzata per trasportare combustibile destinato ai jet militari dell’esercito israeliano. L’iniziativa era promossa dal Gruppo Autonomo Portuali Livorno e supportata dal sindacato USB Livorno; che ha sempre espresso una ferma opposizione alla presenza di armi nel porto cittadino.

Nel video della protesta, diffuso online, si vedono chiaramente i momenti in cui i manifestanti cercano di attirare l’attenzione pubblica e delle autorità locali. “L’accoglienza di Livorno per la nave americana Overseas Sun Coast” è il titolo del commento che accompagna il filmato, dove i partecipanti denunciano la presenza della nave utilizzata per rifornire gli aerei dell’esercito israeliano, accusato di crimini contro i civili palestinesi.

Il Comunicato di USB Livorno: “Porti aperti ai migranti, chiusi alle armi!”

USB Livorno, sindacato da sempre contrario al transito di armi nel porto cittadino, aveva anticipato l’arrivo della Overseas Sun Coast con un comunicato in cui esprimeva la sua forte opposizione. Il comunicato inizia ricordando un altro evento avvenuto il giorno precedente; l’arrivo della nave di soccorso Geo Barents con 47 migranti a bordo, tra cui 19 minori. Questi esseri umani, soccorsi al largo delle coste libiche; hanno subito un lungo e pericoloso viaggio per fuggire da terre devastate dalla guerra e dalla povertà.

Mentre l’arrivo dei migranti ha suscitato polemiche tra alcuni cittadini contrari all’accoglienza, l’arrivo della nave americana è stato avvolto nel silenzio. “Ci verranno a dire che c’è un regolare contratto, che è lavoro,” afferma il comunicato di USB Livorno, “ma il porto di Livorno e la nostra città non devono essere complici dei massacri.”

La Protesta: Un Messaggio Forte Contro il Traffico di Armi

Il gruppo di portuali, insieme a USB, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: i porti di Livorno devono restare aperti ai migranti in cerca di salvezza, ma chiusi al traffico di armi che alimentano i conflitti in altre parti del mondo. La presenza della Overseas Sun Coast, con il suo carico di combustibile destinato all’esercito israeliano, è vista come un contributo diretto alle guerre e alla sofferenza dei civili.

Non è la prima volta che Livorno si trova al centro di polemiche legate al transito di materiale bellico. La città, da sempre legata alla sua identità portuale, si trova ora a dover fare i conti con una realtà che la pone al centro di delicate questioni internazionali. La protesta di ieri dimostra che una parte della comunità cittadina non intende restare in silenzio davanti a tali operazioni e continuerà a far sentire la propria voce.

“Porti aperti ai migranti, chiusi alle armi!” è il grido che ha accompagnato la manifestazione, e che sembra destinato a riecheggiare ancora a lungo nelle strade e nei moli di Livorno.

