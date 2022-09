Home

3 Settembre 2022

Funerale Denny Magina, l’ultimo saluto al cimitero dei Lupi (Foto e video)

Livorno 3 settembre 2022 – Funerale Denny Magina, l’ultimo saluto al cimitero dei Lupi

Si è svolto ieri pomeriggio il funerale di Denny Magina, il 29enne caduto dal 4° piano in via Giordano Bruno in circostanze ancora da chiarire

Dopo la cerimonia religiosa svoltasi nella chiesa di San Pio X, alle Sorgenti alle ore 16.30 dove erano presenti un migliaio di persone a rendere omaggio alla famiglia e a portare l’ultimo saluto a Denny; il corteo funebre si è avviato verso il cimitero dei Lupi

Dopo le 19, la salma accompagnata da amici e parenti è giunta nel luogo del suo ultimo riposo.

Denny è stato sommerso da applausi della folla commossa. Innumerevoli erano i cori che continuavano a ripetere “Denny nei nostri cuori”, “Denny, uno di noi” “Giustizia per Deny”





