Funghi delle colline livornesi in mostra al Museo di Storia Naturale

2 Novembre 2024

Funghi delle colline livornesi in mostra al Museo di Storia Naturale

Livorno 2 novembre 2024

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con il Gruppo Micologico Livornese, organizza la 46.a “Mostra dei funghi delle Colline livornesi”.

Oggi, sabato 2 e domenica 3 novembre le varietà tipiche che crescono spontaneamente nei boschi delle nostre colline saranno esposte nella sala delle mostre temporanee di Villa Henderson (Via Roma 234).

Per ogni specie di funghi saranno indicati i principali caratteri di riconoscimento, la eventuale tossicità e l’ impiego nelle ricette culinarie della tradizione locale.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico con il seguente orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Quest’anno la mostra si tiene nel 50° anniversario della fondazione del Gruppo Micologico Livornese. “Un traguardo importante – spiegano il presidente del GML Fabrizio Puccini ed la direttrice del Museo Anna Roselli – che testimonia il successo di una lunga collaborazione, iniziata negli anni settanta del secolo scorso, con questa e altre associazioni, che ha consentito di sviluppare ricerche, studi, divulgazione e didattica”.

Come ogni anno, successivamente alla Mostra, il Museo ospiterà il corso propedeutico di micologia, la cui prima lezione si svolgerà martedì 5 novembre, dalle ore 17:30 alle 19:00.

Le varie tematiche del corso verteranno su argomenti riguardanti il meraviglioso regno dei funghi, l’ecologia ed il comportamento dei cercatori di funghi nei vari habitat delle nostre colline.

L’ultima lezione del corso sarà dedicata alla preparazione per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi nel Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.