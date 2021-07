Home

Cronaca

Aree pubbliche

Funzionari del MIPAF al Caprilli in vista della prossima riapertura

Aree pubbliche

5 Luglio 2021

Funzionari del MIPAF al Caprilli in vista della prossima riapertura

Livorno, – Primo incontro stamani all’ippodromo Caprilli tra i funzionari del MIPAF, giunti appositamente da Roma, e i tecnici del Comune, alla presenza del sindaco Salvetti e dell’avvocato Silvio Toriello, AD di Sistema Cavallo, società aggiudicataria del bando per la gestione del l’impianto, per verificarne le condizioni in vista della prossima riapertura.

Nel corso del lungo e accurato sopralluogo è emersa in maniera chiara la qualità del lavoro di funzionalizzazione portato avanti dall’amministrazione attraverso gli appalti e le ditte che hanno curato la parte verde, quella edile ed impiantistica. Dai controlli che hanno interessato le strutture murarie (tribune, palazzina della Direzione con sala fantini e sala bilance, poste di insellaggio, pista da corsa e da allenamento, torretta Commissari e foto-finish, e scuderie), non sono emerse criticità rilevanti, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione ministeriale, ma solo alcune raccomandazioni in merito agli steccati che delimitano la pista.

Al primo sopralluogo ne seguiranno altri con il coinvolgimento dell’associazione fantini e degli allenatori, appare evidente comunque che le possibilità di rivedere svolgersi riunioni di corse entro il mese sono in crescita esponenziale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin