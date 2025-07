Home

Fuochi d’artificio sulla spiaggia, bolle di sapone al tramonto e Dj set per un sabato sera indimenticabile al Bagno degli Americani

4 Luglio 2025

Tirrenia, (Pisa) 4 luglio 2025 Fuochi d’artificio sulla spiaggia, bolle di sapone al tramonto e Dj set per un sabato sera indimenticabile al Bagno degli Americani

La grande notte dell’estate è arrivata. Sabato 5 luglio al Bagno degli Americani di Tirrenia i tradizionali fuochi artificiali. L’appuntamento con l’inizio della lunga giornata è a partire dalle ore 19.30, l’ingresso è libero e sarà possibile consumare al bar e al ristorante con pinseria attiva sotto l’Hangar. Non mancheranno anche quest’anno le gigantesche bolle di sapone che ogni anno appassionano grandi e piccini. Dopo lo spettacolo pirotecnico ci si sposterà ancora sotto l’Hangar con il Dj Set.

“Quest’anno la festa si sposta al 5 luglio con le medesime modalità e la solita voglia. E’ l’appuntamento più importante e atteso nel nostro stabilimento. Sono confermati i fuochi d’artificio e gli altri eventi di intrattenimento, come lo spettacolo delle bolle di sapone ed il Dj Set che ormai sono una tradizione per noi e per il pubblico che ci viene a trovare ogni anno e che partecipa sempre con grande entusiasmo”, affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali che gestiscono lo stabilimento balneare sul litorale pisano.

Durante la giornata e la serata parte di spiaggia libera sarà ad accesso gratuito come sempre. Per la parte riservata agli ombrelloni, invece, sarà possibile, per chi lo desidera, riservare il proprio posto: tramite il numero 342 3513884, si può prenotare un ombrellone per la serata con due sdraio e un lettino. Questa prenotazione è consentita per un massimo di quattro persone per ombrellone e darà la possibilità di saltare la fila della cassa per il bar e il ristorante.