Home

Eventi

Effetto Venezia

Fuochi, musica, arte e rebranding: ecco l’Effetto Venezia dei 40 anni

Effetto Venezia

12 Giugno 2025

Fuochi, musica, arte e rebranding: ecco l’Effetto Venezia dei 40 anni

Livorno 12 giugno 2025 Fuochi, musica, arte e rebranding: ecco l’Effetto Venezia dei 40 anni

Effetto Venezia 2025: fuochi d’artificio per il quarantennale e un rebranding per guardare al futuro

L’edizione 2025 di Effetto Venezia si preannuncia come una delle più spettacolari e ricche di sempre. A quarant’anni dalla sua nascita, la storica manifestazione livornese non solo torna alle origini riportando in scena i fuochi d’artificio, ma si prepara anche a un significativo rebranding che ne rinnoverà l’identità visiva e comunicativa.

Ad annunciarlo è Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM, ente organizzatore della manifestazione:

“Per l’edizione del quarantennale Effetto Venezia sarà soggetto a un rebranding. A breve l’amministrazione potrà scegliere tra alcune proposte grafiche e concettuali. Inoltre, recuperiamo una tradizione molto amata dai livornesi: i fuochi d’artificio che segneranno l’apertura della manifestazione.”

Il rebranding, come spiegato dagli organizzatori, rappresenta un cambio d’immagine e filosofia, pensato per riposizionare Effetto Venezia in un contesto culturale e sociale in evoluzione. Una nuova veste grafica, un linguaggio rinnovato e un’identità più in linea con il pubblico contemporaneo saranno i pilastri del nuovo corso.

Ma non si tratta solo di immagine: anche i numeri dell’edizione 2025 parlano chiaro. Effetto Venezia si articolerà su 16 aree spettacolo e proporrà ben 123 iniziative ufficiali, suddivise tra:

10 presentazioni di libri

20 eventi di danza

11 appuntamenti di arte varia

64 concerti e spettacoli musicali

8 rappresentazioni teatrali

10 talk e dibattiti culturali

A queste si aggiungono ulteriori eventi “fuori programma”, che si svolgeranno in spazi alternativi, permettendo alla manifestazione di superare il numero di iniziative dello scorso anno.

Con un’offerta così ricca e variegata, e il ritorno degli spettacolari fuochi d’artificio, Effetto Venezia 2025 promette di coinvolgere tutta la città in un’atmosfera di festa, cultura e innovazione.