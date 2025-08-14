Provincia 14 Agosto 2025

Fuoco in pineta e capeggi abusivi, identificate e multate sette persone

San Vincenzo (Livorno) 14 agosto 2025 Fuoco in pineta e capeggi abusivi, identificate e multate sette persone

Rimigliano, campeggio abusivo in pineta e sulla duna: intervento della polizia municipale. Smantellati tre accampamenti

Intervento della polizia municipale all’interno del parco di Rimigliano. Nell’ambito di un sopralluogo predisposto a seguito di una segnalazione giunta al comando in merito a un diffuso odore di fuoco in una zona della pineta, sono stati infatti smantellati tre accampamenti abusivi individuati in diverse aree del parco.

Una tenda da campeggio è stata trovata a ridosso della duna in prossimità dell’ingresso 1, un’altra in posizione analoga ma tra gli ingressi 3 e 4, mentre l’ultima si trovava in corrispondenza dell’ingresso 4. La polizia municipale inoltre ha riscontrato la presenza di residui dell’accensione di fuoco e immediatamente disposto la rimozione di tende varie e attrezzature da campeggio. Nell’ambito dell’intervento sono state identificate in tutto sette persone, che verranno sanzionate per la violazione del comma 5 dell’articolo 4 del Regolamento sulla sicurezza urbana e sulla tutela del patrimonio.

Anche l’ordinanza numero 109 del 27 maggio, in merito alla disciplina delle attività balneari, dispone all’articolo 5 tra le altre cose il divieto durante tutto l’anno sulle spiagge di San Vincenzo di accendere fuochi, di lasciare dalle 20 alle 7 sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate. Così come vieta di campeggiare o pernottare, anche senza ausilio di tende, sacchi a pelo, ecc.

I controlli della polizia municipale, nell’ottica di tutelare un’area di alto pregio naturalistico come quella del parco costiero di Rimigliano e delle spiagge adiacenti, proseguiranno anche nei prossimi giorni grazie al supporto di tutte le forze dell’ordine del territorio impegnate.

 

