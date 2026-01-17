Home

17 Gennaio 2026

Piombino (Livorno) 187 gennaio 2026 Fuori controllo dopo la fine di un affitto di una roulotte: arrestato per resistenza e lesioni

Piombino, minacce e violenza: arrestato 35enne dopo l’aggressione agli agenti

Un intervento di routine per una segnalazione di minacce si è trasformato in un’operazione di polizia conclusa con un arresto. Nella notte del 14 gennaio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.

L’allarme è scattato dopo la chiamata di un cittadino che ha riferito di essere stato minacciato dall’uomo, presentatosi presso la sua abitazione in evidente stato di agitazione. Alla base dell’episodio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la recente rescissione di un rapporto di locazione relativo a una roulotte che l’ex locatore aveva precedentemente concesso al trentacinquenne.

Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno immediatamente cercato di riportare la situazione alla calma, ma il soggetto ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo e violento. Nonostante i tentativi di mediazione, l’uomo ha improvvisamente aggredito i poliziotti, colpendoli più volte anche con pugni.

A quel punto, gli operatori sono stati costretti a immobilizzarlo, procedendo al suo arresto. Il trentacinquenne è stato quindi condotto negli uffici di polizia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

