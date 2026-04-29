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Fuori onda Report, Amadio (FdI): “inaccettabile bullismo politico”

Politica

29 Aprile 2026

Fuori onda Report, Amadio (FdI): “inaccettabile bullismo politico”

Livorno 29 aprile 2026 Fuori onda Report, Amadio (FdI): “inaccettabile bullismo politico”

Amadio (FdI): “Salvetti fuori controllo, inaccettabile bullismo politico contro il Prefetto: si dimetta e liberi la città”

Marcella Amadio, Consigliere Comunale e Regionale di FdI interviene con un comunicato in difesa del Prefetto di Livorno e attacca il sindaco di Livorno Luca Salvetti per quanto detto nel fuori onda di Report.

Il comunicato stampa integrale della consigliera Marcella Amadio:

“Le parole del sindaco Luca Salvetti mandate in onda da Report non sono solo un ‘fuori onda’ maldestro, ma lo specchio fedele di una gestione della città arrogante e ormai priva di ogni barlume di senso istituzionale.

Attaccare il Prefetto Dionisi, deridendolo e spettegolando come una comare, e contestandone il diritto-dovere di intervenire, è un atto di bullismo politico che Livorno non può e non deve tollerare.

Il Prefetto Dionisi sta semplicemente facendo il suo lavoro, occupandosi di temi come la sicurezza che questa amministrazione ha sempre colpevolmente minimizzato o ignorato.

Se il Prefetto sente il dovere di ‘intimare’ o di intervenire con fermezza, è perché ha trovato davanti a sé un vuoto amministrativo.

Le scuse non bastano più. Salvetti ha dimostrato di non essere adeguato al ruolo che ricopre. La sua stizza contro chiunque provi a mettere ordine nel caos che lui stesso ha contribuito a creare, è il segnale della fine di un ciclo.

Livorno è stata già fin troppo danneggiata da questa amministrazione narcisista e inconcludente. Il clima in Consiglio comunale è stato esacerbato da questo sindaco che pensa che i livornesi e gli stessi consiglieri siano suoi sudditi. È addirittura dovuto intervenire il vescovo per cercare di riappacificare gli animi e riportare in città un clima di collaborazione istituzionale.

È giunto il momento che faccia un passo indietro. Salvetti rassegni le dimissioni e torni a fare il suo lavoro liberando finalmente la città”.