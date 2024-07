Home

Furminanti al “Dollino” in piazza Grande per il Cacciucco Pride

2 Luglio 2024

Livorno 2 luglio 2024 – I Furminanti al “Dollino” in piazza Grande per il Cacciucco Pride

Concertone dei Furminanti venerdì 5 luglio al “Dollino” in piazza Grande.

Si apre ufficialmente l’estate musicale della cover band livornese più longeva in assoluto e tra i primi gruppi storici livornesi.

Sarà una serata all’insegna della buona musica e della buona cucina perché siamo nel fine settimana del Cacciucco Pride e il gestore della piccola catena di “Dollini”, l’imprenditore livornese Fabio Corsi, invita tutti a partire dalle 20 e 30 ai tavoli nell’ormai caratteristico spiazzo di fianco al Duomo, teatro di diverse e gradite iniziative musicali e di intrattenimento.

La prossima settimana infatti per il “Dollino” sarà la volta dello staff del Mamamia di Viareggio, una delle discoteche gay frendly più grosse e rinomate d’Italia. Venerdì toccherà ai Furminanti invece imbracciare gli strumenti.

Claudio Bartoli alla chitarra e voce, Rolando Somigli mostro sacro della musica livornese ed ex New Trolls alla chitarra, basso e voce, Jhonata Ciccolini, il “capo”, alla chitarra elettrica, Carlo Cavallini alla batteria, Sabrina Dal Canto al basso, Pippo Ceccarini alla tromba e Paolo Falanga al sax, per quanto riguarda la formazione di adesso, ma nella storia sono decine i musicisti che si sono avvicendati nella band nata negli anni ‘60 alla “Cava”, a partire dal compianto Sergio Adami, ex batterista di Bobo Rondelli, di recente scomparso.

Cover di buona musica italiana con i cantautori storici, da Lucio Dalla a De Andrè per arrivare al rock americano anni 70 e ai sicuri “fuori programma” che sono nella tradizione dei Furminanti da più di 30 anni protagonisti sui palchi più importanti di Livorno e della Toscana. Al “Dollino” in piazza Grande a partire dalle 20 e 30, consigliata la prenotazione.

