Furti ad attività in centro a San Vincenzo, denunciato un 60enne

12 Ottobre 2022

San Vincenzo (Livorno) 12 ottobre 2022 – I Carabinieri individuano e denunciano un uomo per furti in esercizi commerciali del centro

A seguito di una serie di furti perpetrati nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre in danno di alcuni esercizi di ristorazione, ubicati nell’area pedonale del centro di San Vincenzo; i Carabinieri della locale Stazione hanno prontamente identificato e denunciato un sessantenne italiano, residente in lunigiana, pluripregiudicato per reati specifici.

Le indagini, partite già nelle prime ore del mattino di venerdì, a seguito di un sopralluogo effettuato in un locale, sono state condotte, principalmente, attraverso l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in uno dei ristoranti, che avevano immortalato il volto del malfattore.

L’analisi dei filmati mediante l’utilizzo della Banca Dati delle Forze di Polizia ed il software di riconoscimento facciale in dotazione all’Arma, hanno permesso, nell’arco di poche ore, di giungere all’identificazione dell’autore dei furti il quale, ancora presente nel territorio, è stato intercettato dai militari operanti mentre si trovava nei pressi della locale stazione ferroviaria, con l’evidente intento di allontanarsi dal comune di San Vincenzo.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica per furto aggravato.

