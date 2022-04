Home

Cronaca

10 Aprile 2022

Furti e atti di vandalismo al Luna Park della Rotonda

Livorno 10 aprile 2022

Questa notte furti e atti di vandalismo al Luna Park della Rotonda

L’intervento di Andrea Romiti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Livorno l’anno scorso era prima in tutta Italia nella classifica del Sole 24 Ore per i furti negli esercizi commerciali e anche quest’anno con grande amarezza manterrà questo triste primato.

Il Sindaco continua a dire che non ha competenze in materia di sicurezza: sta mentendo o ignora le norme?

L’art. 6 del D.L. 92/2008, dice che il Sindaco ha competenza in materia di sicurezza:

a) emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

