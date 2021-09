Home

Furti e danneggiamento alle barche, rubate anche le telecamere del circolo nautico

12 Settembre 2021

Furti e danneggiamento alle barche, rubate anche le telecamere del circolo nautico

Livorno 12 settembre 2021

Furto e danneggiamento per sei barche del circolo nautico “Il passatempo” sugli scali Novi Lena

Il furto è accaduto nella notte ra il 10 e l’11 settembre, ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i proprietari delle imbarcazioni che la mattina si erano recati al circolo

I ladri prima di entrare in azione sulle barche hanno rubato le telecamere di sorveglianza in modo da non essere ripresi e identificati, poi hanno iniziato le loro scorrerie

Dopo aver danneggiato e raziato sei imbarcazioni i malviventi se ne sono andati via indisturbati

