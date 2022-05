Home

3 Maggio 2022

Furti in città

Livorno 3 maggio 2022

Ruba 7 bottiglie di vino Chianti per un totale di 200 euro

Uno straniero è stato fermato dal personale di vigilanza dell’Esselunga sul viale Petrarca intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio

L’uomo ha tentato di nascondere le bottiglie in una borsa, ma non è passato inosservato alla vigilanza che ha chiamato la polizia.

Dopo essere stato portato in questura è scattata la denuncia per furto

Rubata una bicicletta elettrica da 1.000 euro

Il furto è avvenuto in un condominio di viale Carducci.

La proprietaria della bicicletta elettrica, ieri mattina, si è accorta che mancava il mezzo a due ruote (del valore di 1. 000 euro) dal posto dove era stata parcheggiata

La polizia intervenuta sul posto su chiamata della donna, invitava la stessa a presentarsi in questura per sporgere denuncia e portare i filmati delle telecamere condominiali per una eventuale identificazione del ladro

