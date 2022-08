Home

Furti in due lavanderia a gettoni, rubati pochi spiccioli

9 Agosto 2022

Furti in due lavanderia a gettoni, rubati pochi spiccioli

Livorno 9 agosto 2022 – Furti in due lavanderie a gettone

Due furti in due giorni ai danni delle lavanderie a gettone. Ad essere prese di mira da ignoti nella notte tra sabato e domenica, due lavanderie Bd Ecowash, una in corso Amedeo e l’altra in via Donnini

Le telecamere delle attività hanno ripreso due malviventi che hanno una volta all’interno delle lavanderie hanno scassinato; una macchinetta per i giochi dei bambini in corso Amedeo e una macchinetta del caffè in via Donnini

Furti da pochi euro ma che come al solito per i commercianti si traducono in migliaia di euro di danni tra attrezzature rotte ed infissi da riparare

Sul caso indaga la polizia

