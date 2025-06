Home

9 Giugno 2025

Livorno 9 giugno 2025 Furti in serie nelle aziende di via dell’Ecologia: fermato un 43enne

Un 43enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver viditato alcune aziende nella zona industriale di via dell’Ecologia.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 giugno, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una segnalazione di due soggetti intenti a scavalcare le recinzioni di alcune attività commerciali della zona.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti tempestivamente e, una volta sul posto, hanno notato i vetri infranti di una porta perimetrale appartenente a una delle aziende. All’interno della struttura, due uomini stavano rovistando tra gli oggetti presenti. Alla vista della Polizia, entrambi hanno tentato la fuga.

Ne è scaturito un inseguimento: uno dei due è riuscito a scavalcare il muro di cinta e a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro – un cittadino comunitario nato nel 1981 – è stato bloccato e accompagnato in Questura.

Dagli accertamenti è emerso che i due si erano introdotti in ben tre diverse aziende, tutte ubicate nella medesima area, con l’intento di compiere dei furti.

Per il 43enne è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del complice fuggito.