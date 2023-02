Home

Cronaca

Furti nelle lavanderie automatiche, denunciato un livornese

Cronaca

13 Febbraio 2023

Furti nelle lavanderie automatiche, denunciato un livornese

Livorno 13 febbraio 2023

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà un cittadino livornese, classe 1980. L’uomo è gravemente indiziato di aver compiuto due furti all’interno due lavanderie automatiche del centro cittadino.

Due i modus operandi ma sempre in arco orario notturno:

in un primo caso l’uomo avrebbe forzato la porta della stanza-ufficio di una delle lavanderie portando via l’incasso contenuto in una scatola metallica;

nel secondo avrebbe scassinato un distributore di prodotti per l’igiene e detersivi appropriandosi delle monete custodite all’interno.

I Carabinieri dopo aver visionato con accuratezza le telecamere sia degli esercizi interessati che quelle presenti nelle aree adiacenti riuscendo ad indentificare il presunto autore il quale risulta avere diversi precedenti per reati della stessa tipologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin