26 Novembre 2025

Livorno 26 novembre 2025 Furto a bordo di un treno regionale: arrestati due algerini senza fissa dimora

La Polizia Ferroviaria di Livorno ha arrestato due giovani di origine algerina, senza fissa dimora sul territorio italiano, accusati di furto aggravato in concorso, lesioni e minacce. Il fatto è avvenuto a bordo di un treno regionale in viaggio sulla tratta Roma Termini – Pisa Centrale, trasformando un normale spostamento in un episodio di forte tensione.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero approfittato dell’assenza momentanea della vittima, che si era allontanata per recarsi in bagno, per sottrarle un borsello di marca contenente denaro, occhiali, chiavi e cuffie di ultima generazione. Una volta rientrata al proprio posto, la persona si è immediatamente accorta del furto e ha notato i due uomini allontanarsi con la refurtiva, chiedendo subito aiuto al capotreno che ha allertato la Polfer.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno atteso l’arrivo del treno alla stazione di Livorno e sono intervenuti non appena i due sospettati sono scesi dal convoglio. Alla vista degli operatori, i giovani prima hanno iniziato a discutere animatamente tra loro, poi si sono scagliati contro i poliziotti nel tentativo di ostacolare l’identificazione. Con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarli in sicurezza e accompagnarli negli uffici di polizia.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, mentre i due uomini sono stati arrestati e trasferiti presso il carcere di Livorno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento tempestivo della Polfer conferma ancora una volta l’importanza della vigilanza a bordo dei treni e nelle stazioni per garantire sicurezza ai viaggiatori.

