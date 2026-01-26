Furto aggravato in un esercizio commerciale a Livorno, denunciato un ventenne

Home

26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026



I Carabinieri del Comando Stazione Livorno – Porto hanno denunciato in stato di libertà un giovane, poco più che ventenne, indiziato del reato di furto aggravato.

L’attività investigativa è scattata a seguito della denuncia presentata dal responsabile del punto vendita, che aveva segnalato l’ammanco di merce dagli scaffali del negozio. I militari hanno avviato una serie di accertamenti accurati, ricostruendo l’intera dinamica del furto grazie a un lavoro coordinato che ha messo insieme diversi elementi.

Determinanti, in particolare, sono state le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Dai filmati è emerso che il giovane si sarebbe impossessato di merce di vario genere, tra prodotti alimentari e articoli di elettronica, per un valore complessivo di circa 200 euro, prelevandoli dagli scaffali e oltrepassando le casse senza effettuare il pagamento.

Il comportamento sospetto era stato notato anche dal personale addetto alla vigilanza, che aveva segnalato l’accaduto. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile, deferendolo a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma sul territorio portuale e commerciale cittadino, a tutela degli esercenti e della legalità.