21 Luglio 2025

Furto aggravato in un esercizio commerciale, identificati e denunciati due quarantenni già noti alle forze dell’ordine

Livorno 21 luglio 2025 Furto aggravato in un esercizio commerciale, identificati e denunciati due quarantenni già noti alle forze dell’ordine

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, a conclusione di un’indagine scaturita dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini nordafricani sulla quarantina, già noti per numerosi altri precedenti, gravemente indiziati per condotte che riconducono al reato di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri, i predetti, alcune settimane fa, si sarebbero introdotti nottetempo all’interno di un’attività commerciale cittadina asportando oltre 150 euro dal registratore di cassa.

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, attivati dalla parte offesa che ha regolarmente presentato querela per patito furto aggravato, hanno avviato le indagini per individuare gli ignoti malfattori.

Ed è stato il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione, conoscitori del territorio che ha reso possibile in breve tempo l’acquisizione di molteplici riscontri prodromici all’individuazione e successiva identificazione dei sospetti responsabili.

Infatti i carabinieri son riusciti a risalire e individuare i due soggetti di sesso maschile aderenti alle caratteristiche fisiche riconducibili agli autori del fatto sopra menzionato; sono stati messi a sistema sia le registrazioni delle tracce video acquisite che li ritraevano all’opera che i precedenti controlli a loro carico; elementi fondamentali per incastrarli.

Accertata pertanto la loro identità nonché corrispondenza con le caratteristiche degli autori del reato, i due sono stati denunciati a piede libero all’ AG di Livorno per furto aggravato.