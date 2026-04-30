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Furto al cimitero: refurtiva ritrovata in un casolare, denunciato un 40enne

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30 Aprile 2026

Furto al cimitero: refurtiva ritrovata in un casolare, denunciato un 40enne

Piombino (Livorno) 30 aprile 2026 Furto al cimitero: refurtiva ritrovata in un casolare, denunciato un 40enne

I Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio hanno denunciato un 40enne di origini campane con precedenti gravemente indiziato di ricettazione.

Le indagini, tempestivamente avviate dai militari dopo la segnalazione di un furto all’interno del cimitero comunale, hanno consentito la ricostruzione della vicenda e l’identificazione dell’odierno indagato, grazie alla conoscenza del territorio, dei soggetti di interesse operativo gravitanti in zona e mettendo a sistema gli elementi raccolti attraverso anche lo screening eseguito con ausilio dei sistemi d’indagine digitale dedicati alle forze dell’Ordine.

L’uomo è stato sottoposto a controllo in un casolare abbandonato sito in località Macelli e trovato in possesso di una parte della refurtiva denunciata, comprensiva di una cassetta di pronto soccorso e di generi alimentari vari prelevati da un distributore automatico previa effrazione, avvenuta con ogni probabilità utilizzando un tubo per l’erogazione dell’acqua. Al termine delle indagini i Carabinieri hanno deferito l’uomo per ricettazione alla Procura della Repubblica di Livorno.