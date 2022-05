Home

Cronaca

Furto al Maroccone Club, portati via tavolini, vino e macchina del caffè

12 Maggio 2022

Livorno 12 maggio 2022

Il furto è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 maggio, ad accorgersi del furto i titolari all’apertura.

Mentre il locale veniva rifornito e preparato per l’apertura della stagione balneare prevista per il 15 maggio, i ladri organizzati molto probabilmente con un furgone hanno portato via dal Maroccone Club in via del Littorale una decina di tavoli appena comprati per il ristorante; bottiglie di vino; la macchina del caffè; un computer; il kit di pronto soccorso dei bagnini ed il defibrillatore

Sul furto indaga la polizia

