Livorno 11 febbraio 2024 – Furto alla Club House dei Pirati

La club house del ‘Priami’ di via Russo, il quartier generale dei Pirati, è stata vittima del quarto furto nel giro di pochi mesi; secondo furto a distanza di appena dieci giorni dal precedente.

Ignoti, coperti da cappuccio – peraltro immortalati dalle telecamere: si tratterebbe di due ragazzi e di una ragazza – sono entrati in piena notte nel locale per provare a portar via oggetti.

Al di là del danno materiale, quello che colpisce è la vigliaccheria di queste persone, che vanno a colpire l’opera in volontariato di sportivi veri.

L’ennesima effrazione, che ha funestato lo ‘splendido’ sabato. Evidentemente c’è chi non crede in determinati valori