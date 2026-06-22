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Furto alla parrocchia di Corea, lo Spi-Cgil: «Serve più attenzione per i quartieri nord»

Cronaca

22 Giugno 2026

Furto alla parrocchia di Corea, lo Spi-Cgil: «Serve più attenzione per i quartieri nord»

Livorno 22 giugno 2026 Furto alla parrocchia di Corea, lo Spi-Cgil: «Serve più attenzione per i quartieri nord»

Il furto ai danni della parrocchia Nostra Signora di Fatima, nel quartiere Corea di Livorno, riaccende il dibattito sulle condizioni dei quartieri nord della città. A intervenire sulla vicenda è Roberto Terreni, delegato di comunità dello Spi-Cgil Quartieri Nord Livorno, che esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e richiama le istituzioni a un maggiore impegno sul fronte della sicurezza e della riqualificazione urbana.

Secondo Terreni, l’episodio rappresenta un segnale preoccupante che colpisce non soltanto un luogo di culto, ma anche una realtà da sempre punto di riferimento per la comunità e per le attività di solidarietà.

«Il furto effettuato ai danni della parrocchia di Nostra Signora di Fatima in Corea conferma ancora una volta che si vuol distruggere la solidarietà sociale a Livorno, specie nei quartieri nord», afferma il delegato dello Spi-Cgil.

Nel suo intervento, Terreni sottolinea inoltre la necessità di un’azione concreta da parte delle istituzioni, evidenziando come il territorio abbia bisogno di maggiore attenzione.

«Non sappiamo a chi rivolgerci: riteniamo però che le istituzioni e i loro partiti di appartenenza dovrebbero vigilare maggiormente e impegnarsi a riqualificare questo territorio», conclude.

Le dichiarazioni dello Spi-Cgil si inseriscono nel dibattito sulle problematiche che interessano le periferie cittadine, dove sicurezza, presidio del territorio e valorizzazione del tessuto sociale vengono indicati come elementi fondamentali per contrastare il degrado e tutelare le realtà impegnate quotidianamente nel sostegno alla comunità.