Furto alla Terrazza Mascagni: rubate attrezzature alla troupe Rai di Linea Verde

23 Aprile 2025

Furto alla Terrazza Mascagni: rubate attrezzature alla troupe Rai di Linea Verde

Rubati drone, hard disk e borse con effetti personali

Brutta disavventura per la troupe della trasmissione televisiva Linea Verde, impegnata questa mattina in alcune riprese alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi simbolo di Livorno. Intorno alle 13, ignoti hanno forzato il furgone utilizzato dal team Rai per il trasporto delle attrezzature e hanno rubato materiale tecnico di grande valore.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a sottrarre un drone e degli hard disk dal valore complessivo di diverse migliaia di euro. Tra il materiale rubato anche due borse contenenti effetti personali. Il furto è avvenuto mentre la troupe si trovava a pochi metri di distanza, impegnata nelle registrazioni del programma.

Non appena accortisi dell’accaduto, i membri della produzione hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nella