Cronaca

Furto alle Terme del Corallo, rubati gli attrezzi dei volontari. Reset: domenica venite a sostenerci

6 Ottobre 2021

Livorno 6 ottobre 2021

Furto alle Terme del Corallo. Questa mattina Racconta il presidente di Reset Giuseppe Pera: “ci siamo ritrovati in 9 persone per pulire Piazza Dante e il parco di Via Orosi, purtroppo abbiamo trovato la catena del cancello delle Terme del Corallo tagliata.

Quando siamo andati a prendere gli attrezzi abbiamo fatto una brutta scoperta.

Decespugliatore, tagliaerba, motosega, trinciarami, forbici e tutto quello che serve per tenere pulito un parco pubblico è stato rubato.

Ci rimane la voglia di andare avanti, ma senza attrezzi è impossibile”.

Poi il presidente di Reset lancia un appello di aiuto:

“Purtroppo dovremo ricomprare tutti gli attrezzi ma da soli non ci riusciamo

Potete aiutarci? Venite a sostenerci domenica 10 ottobre alle terme dalle 9 alle 12 saremo alle Terme. Grazie

